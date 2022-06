Não foi por falta de apoio que o Deportivo não conseguiu a subida à segunda Liga espanhola.



O histórico emblema da Corunha precisava de apenas um triunfo para alcançar a promoção. Como tal, milhares de adeptos juntaram-se nos arredores do Riazor para apoiar a equipa que estava obrigada a bater o Albacete.



Porém, os galegos sofreram uma desilusão tremenda e perderam por 2-1 no prolongamento. O Depor vai continuar assim no terceiro escalão, divisão para a qual caiu em 2019/20 enquanto o Albacete regressa à segunda divisão depois de ter descido no ano anterior.