Quando os clubes vivem bons momentos, pouco ou nada consegue afetar verdadeiramente o ambiente. E o Inter, vive um excelente momento, depois de ter recuperado o título italiano que lhe fugia há onze anos.

Por isso, a discussão feia entre o avançado Lautaro Martínez e o treinador Antonio Conte, no momento em que o técnico substituiu o argentino, foi resolvida… com bom humor.

Muito bom humor, aliás.

No treino desta quinta-feira, poucas horas após o jogo com a Roma, as ‘contas’ entre Conte e Lautaro foram resolvidas… num ringue de boxe.

Com Lukaku a servir de speaker, os dois protagonistas da véspera surgiram equipados com luvas de boxe num improvisado ringue, com ambos a terem as respetivas claques, que resultou num momento absolutamente hilariante.

Recorde a discussão da véspera: