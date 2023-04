O jogo entre o Club América e o León, do torneio Clausura 2023, ficou marcado por uma agressão do árbitro a um jogador.



Tudo aconteceu quando o conjunto visitado chegou à igualdade, num lance que os forasteiros consideraram ilegal por mão de Salvador Reys. Os jogadores do León protestaram junto do árbitro. Rodeado de jogadores, Fernando Hernández atingiu Lucas Romero com uma joelhada nos genitais.



Refira-se que o jogo terminou empatado a dois golos.



Ora veja: