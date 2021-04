Enquantos os jogadores recolhiam aos balneários após o jogo do Manchester City com o Borussia Dortmund, uma das câmaras televisivas estrategicamente colocadas no túnel de acesso ao relvado do Estádio Etihad captou um momento curioso.

Um dos árbitros assistentes do jogo interpelou Erling Haaland, tirou uma caneta do bolso da camisola e pediu-lhe... um autógrafo.

Haaland, que aos 20 anos já é um dos nomes sonantes do futebol mundial, acedeu ao pedido e rubricou a assinatura.

Um momento poucas vezes visto pelos telespectadores e que foi tema de conversa num painel de comentadores da BT Sport, com um deles a considerar mesmo que o juiz não devia ter feito aquilo sobretudo na presença de outros jogadores.

Ora veja: