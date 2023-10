Os minutos finais do jogo entre a Roma e o Frosinone ficaram marcados por um episódio insólito. E a culpa foi de Houssem Aouar.



O argelino chocou contra o árbitro, acabando por derrubá-lo. Matteo Marchetti ficou no chão com cãibras e foi assistido, numa primeira fase, pelo próprio médio da equipa de Mourinho. Instantes depois, o juiz do encontro foi assistido no relvado pelas equipas médicas dos dois clubes.



Em dificuldades físicas, Matteo Marchetti lá acabou a partida. Veja o momento da lesão do árbitro no vídeo que se segue: