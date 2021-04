Chega-nos do Brasil aquele que promete ser um dos lances mais insólitos da última semana.

Tudo aconteceu no jogo entre o Mirassol e o Botafogo-SP, já no período de descontos, quando um jogador do Botafogo teve uma entrada mais dura sobre um jogador do Mirassol.

Os ânimos aqueceram entre os dois e, na tentativa de os ir separar de forma rápida, o árbitro derrapou e fez uma espécie de ‘carrinho’ ao jogador a quem foi… mostrar cartão amarelo.

Veja e tente não rir da desgraça alheia: