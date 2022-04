O jogo da Bundesliga entre Augsburgo e Mainz, a meio da semana passada ficou marcado por um momento que se tem tornado viral.

Moussa Niakhaté, defesa francês de 26 anos, é muçulmano e está a cumprir o mês do Ramadão, o que o impede de comer e beber entre o nascer e o pôr do sol.

Porque o jogo da passada quarta-feira começou ainda de dia, o futebolista do Mainz só podia hidratar-se a partir das 19h54, hora do pôr do sol, naquele dia, na cidade de Augsburgo. Nesse momento, aos 65 minutos, o árbitro interrompeu por breves instantes o jogo após uma paragem para permitir que Niakhaté bebesse água que lhe foi levada por Robin Zentner, guarda-redes do Mainz.

«Ele pediu-me se podia beber algo depois do pôr do sol porque é muçulmano e está a cumprir o Ramadão. Nunca tinha passado por algo assim antes. Claro que concordei», disse Matthias Jöllenbeck, o juiz da partida, em declarações ao Bild.

Esse não foi o único gesto raro protagonizado pelo árbitro no Augsburgo-Mainz, que a equipa da casa venceu por 2-1. No final do jogo reconheceu, em declarações à Sky Sports, que errou ao assinalar o penálti que deu origem ao 1-0 do Augsburgo, numa jogada na qual acabou por não haver intervenção do VAR. «Preferia não ter apitado. Não é penálti. Foi um erro e lamento muito por isso. Gostava que me tivessem corrigido», disse, referindo que já tinha pedido desculpas pelo erro ao treinador do Mainz.