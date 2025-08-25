O Liverpool chegou ao 2-0 diante do Newcastle quando estavam jogados apenas 20 segundos na segunda parte.

Muita gente foi apanhada desprevenida e Arne Slot, treinador dos Reds, foi uma dessas pessoas. O técnico dos campeões de Inglaterra estava ainda no túnel de acesso ao relvado quando Hugo Ekitike atirou para o fundo das redes dos Mapgies. Ainda correu para o campo, mas já não foi a tempo e teve de contestar-se com as descrições dos restantes elementos da equipa técnica.

