Incrível
Há 29 min
VÍDEO: Arne Slot atrasa-se a regressar dos balneários e não vê golo do Liverpool
Alguns segundos bastaram para não ver o 2-0 logo a abrir a segunda parte
O Liverpool chegou ao 2-0 diante do Newcastle quando estavam jogados apenas 20 segundos na segunda parte.
Muita gente foi apanhada desprevenida e Arne Slot, treinador dos Reds, foi uma dessas pessoas. O técnico dos campeões de Inglaterra estava ainda no túnel de acesso ao relvado quando Hugo Ekitike atirou para o fundo das redes dos Mapgies. Ainda correu para o campo, mas já não foi a tempo e teve de contestar-se com as descrições dos restantes elementos da equipa técnica.
