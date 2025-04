O Internacional de Porto Alegre veio a público anunciar que rescindiu com uma jogadora da formação depois de ter chegado à conclusão que foi a jovem atleta que atirou um pedaço de banana para o banco do Sport Recife. Os dois clubes já tinham condenado o gesto, no pressuposto que a fruta tinha sido arremessada por um adepto, mas a investigação promovida pelo clube da casa chegou a outra conclusão e reagiu de imediato.

O incidente aconteceu no Brasileirão Feminino, no duelo entre o Inter e o Sport Recife, quando um pedaço de banana, proveniente da bancada central, caiu sobre o banco do Sport. Nas imagens da transmissão da TV Brasil [veja o vídeo no final do artigo] é possível ver a quarta árbitra a recolher o pedaço de banana para registar o caso no relatório de jogo.

O arremesso de bananas está normalmente associado a atos de racismo e os dois clubes reagiram de imediato, a condenar o sucedido, tal como a Confederação Brasileira de Futebol que exigiu o «apuramento rigoroso dos factos».

Ora, foi isso que o Inter fez, com recurso às câmaras que o clube tem no estádio, acabando por chegar à conclusão que a banana foi arremessada por uma jovem jogadora, da formação, que tinha acabado de chegar ao clube. A identidade da jogadora, de 18 anos, não foi divulgada.

«Procurámos as imagens, apurámos os factos. Infelizmente aconteceu um gesto que partiu de uma atleta da base recém-chegada ao Internacional. Imediatamente, ontem à noite a atleta já foi comunicada do seu desligamento, hoje pela manhã foi efetivado a rescisão do contrato, era um contrato ainda de formação. Uma resposta na hora do clube que não tolera, não relativiza, não normaliza qualquer episódio que fere de morte os valores do Internacional como, por exemplo, qualquer acto discriminatório», explicou Ivandro Morbach, vice-presidente do Conselho de Gestão do Inter.