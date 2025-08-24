VÍDEO: as cábulas de Pickford nunca o deixam ficar mal
Guarda-redes inglês travou penálti de Welbeck e salvou o Everton
O Everton venceu o Brighton, por 2-0, na estreia do novo estádio e para isso muito contribuiu a fantástica exibição de Jordan Pickford na baliza dos «toffees», ele que até defendeu uma grande penalidade.
Quando o marcador já registava o 2-0 para a equipa da casa, o árbitro assinalou um penálti, aos 77 minutos, devido a uma interceção de um remate feita com o braço dentro da área, por parte de um jogador do Everton.
Ora, antes da marcação da grande penalidade, Pickford recorreu às cábulas que traz sempre coladas na garrafa, com as indicações sobre para qual lado alguns jogadores do Brighton teriam mais aptidão para rematar, caso assumissem a marcação de um penálti.
Entre elas, estavam as de Danny Welbeck que no momento de marcar, acabou por permitir a defesa do internacional inglês. Nada de novo na vida de Pickford.