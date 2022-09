Já é possível ver as primeiras imagens de Zlatan Ibrahimovic no novo filme de Asterix e Obelix, no qual o internacional sueco vai encarnar o papel de um centurião romano chamado Oneofus.

Já se sabia que o carismático avançado do Milan ia entrar na nova aventura dos irredutíveis gauleses, desta vez na China, numa obra que conta com o título provisório de «Rota da Seda», mas agora já é possível ver as primeiras imagens do filme que deverá estrear em 2023.

Ora veja: