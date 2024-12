Dois dias depois, o dérbi de Manchester continua a dar que falar.

Agora, a DAZN Portugal divulgou nas redes sociais as reações de Pep Guardiola e de Ruben Amorim nos golos marcados pelas respetivas equipas.

Ainda que algo contido, Guardiola foi mais efusivo no único golos dos citizens. Já Ruben Amorim quase não esboçou reação no momento em que Amad Diallo foi derrubado por Matheus Nunes no lance do penálti e, como é habitual nele, não viu a cobrança do castigo máximo que Bruno Fernandes converteu.

No golo da reviravolta, Amorim virou costas ao campo, cerrou os punhos, deu um high five ao adjunto Adélio e soltou um grito, como é possível ver mais ao pormenor no vídeo partilhado no X pelo Man United.