Marinho, avançado brasileiro do Santos de Jesualdo Ferreira, insurgiu-se contra o desafio dos toques com papel higiénico, exercício que rapidamente se tornou viral numa altura em que o mundo atravessa tempos difíceis.

«Se quiserem fazer embaixadinhas [toques sem deixar cair], façam com uma bola», começou por dizer.

Para Marinho, o produto deve ser exclusivamente utilizado para os fins para o qual foi produzido. Sim! Para isso mesmo.

Até para o bem-estar do utilizador. «Depois vai limpar o negócio cheio de areia e vai reclamar e parar ao hospital. Desafio é com a bola no pé: isto aqui é para outra coisa», concluiu com o papel higiénico nas mãos.