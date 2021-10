Apreensão, ansiedade, alegria e euforia. Azpilicueta, lateral do Chelsea, passou por todos estes estados em poucos minutos enquanto decorria o desempate por penaltis entre a equipa de Stamford Bridge e o Southampton na Taça da Liga inglesa, depois de um empate 1-1 no tempo regulamentar.

O lateral espanhol está lesionado e assistiu ao jogo desde a bancada e, como já muitos jogadores afirmaram, sofre-se muito mais quando se está fora do que quando se está lá dentro. Azpilicueta foi um bom exemplo disso. Sofreu, saltou de nervosismo e depois comemorou como se fosse um título. O Chelsea acabou por seguir em frente com quatro pontapés certeiros contra apenas três do Southampton.

Veja as reações de Azpilicueta: