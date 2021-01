Não foi só na Península Ibérica que as condições meteorológicas afetaram jogos de futebol neste fim de semana.

Além da chuva e vento forte na Madeira, que adiaram primeiro e descaracterizaram depois o Nacional-Sporting; e da neve que adiou e condicionou vários jogos da Liga Espanhola, também no Brasil houve peripécias causadas pelo mau tempo.

No jogo entre o Vila Nova e o Santa Cruz, da Série C do Brasil, a equipa da visitante partilhou nas redes sociais uma situação inusitada. Devido à chuva torrencial que caiu durante a primeira parte da partida, o acesso aos balneários alagou, obrigando a equipa do Santa Cruz a ficar no relvado ao intervalo.