Uma bancada desabou e obrigou à suspensão do dérbi catalão entre o CE Europa e o Sant Andreu no quarto escalão do futebol espanhol. Apesar do aparato, com adeptos a caírem sobre o relvado, há o registo de apenas um ferido ligeiro.

Um incidente ditado por um golo do Sant Andreu que, literalmente, deitou as bancadas abaixo. Os embates entre os dois rivais levam sempre muitos adeptos ao campo dos dois vizinhos, foi o caso do dérbi de domingo que, ainda por cima, chegou ao intervalo com um emocionante 4-3 a favor dos visitantes.

Sete golos na primeira parte deixaram os adeptos em ebulição e, quando os visitantes marcaram o quinto golo, logo a abrir a segunda parte, aconteceu o incidente. O autor do golo aproximou-se da bancadas onde estavam os visitantes, os adeptos tentaram aproximar-se e a bancada desabou sobre o relvado.

A queda foi curta, mas o aparato foi grande, com adeptos a caírem, uns sobre os outros, para o relvado, levando o árbitro a suspender de imediato o jogo para que os adeptos pudessem ser socorridos.

Não há registo de feridos graves, mas o jogo já não foi retomado. Faltam disputar mais 40 minutos numa data a determinar, falta agora saber se os adeptos vão conseguir recuperar o entusiasmo para o animado dérbi.

Veja as imagens: