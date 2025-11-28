O Real Ocuro-Blooming, dos quartos de final da Taça da Bolívia, terminou com cenas de pancadaria e… 17 cartões vermelhos.

Depois de vencer por 2-1 em casa, o Blooming arrancou um empate a dois golos – graças a um penálti aos 84 minutos – a jogar fora e garantiu a passagem às «meias», mas nem houve tempo para festejar. Os ânimos exaltaram-se logo após o apito final e jogadores das duas equipas envolveram-se em agressões perto do túnel, que partiram da iniciativa dos anfitriões.

Elementos das equipas técnicas e do staff também se juntaram à confusão, o que levou à intervenção de duas dezenas de polícias, que usaram gás lacrimogéneo perante o cenário de violência.

Segundo o relatório da partida, o Blooming teve sete jogadores expulsos e vai estar muito condicionado nas meias-finais com o Bolívar, enquanto Oruro teve quatro. Somando os vermelhos exibidos a treinadores e adjuntos, foram 17 os cartões mostrados.