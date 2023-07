O Bayern Munique, campeão alemão em título, estreou-se na pré-temporada com um festival de golos, no primeiro «teste» frente ao modesto FC Rottach-Egern, do nono escalão do futebol alemão. Uma vitória por 27-0, com o reforço Raphael Guerreiro a marcar um deles, mas com três jogadores a chegarem à mão cheia: Jamal Musiala, Tahys Tel e Marcel Sabitzer.

Um autêntico festival de golos para gáudio dos muitos adeptos presentes à volta do campo. Musiala marcou o primeiro, aos 3 minutos, e a equipa bávara chegou ao intervalo já a vencer por 18-0.

Na segunda parte, a equipa comandada por Thomas Tuchel levantou o pé, mas marcou mais nove, os primeiro cinco com a assinatura de Sabitzer, antes de Rapahel Guerreiro marcar o 24.º.

O resultado final foi fixado por Sadio Mané, já sobre o minuto 90.

Já é tradição o Bayern começar a pré-época frente a um adversário modesto. Em 2019/20 já tinham vencido este mesmo adversário por 23-0, mas esta terça-feira marcaram mais quatro.

Veja o resumo, ou melhor, veja os 27 golos do Bayern: