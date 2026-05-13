Isco foi às lágrimas depois do Betis confirmar a qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, uma competição que já venceu por cinco vezes ao serviço do Real Madrid.

Aconteceu na terça-feira à noite, assim que acabou o duelo entre o Betis e o Elche, com a vitória da equipa andaluz, por 2-1, a confirmar o quinto lugar que permite o regresso à Liga dos Campeões 21 anos depois da última presença na competição.

O estádio entrou em ebulição e Isco não conteve as lágrimas, depois de uma época muito complicada, novamente marcada por lesões, com o jogador de 34 anos a somar apenas sete jogos esta temporada.

A verdade é que o Betis tornou-se num clube muito especial para Isco. Depois de ter alcançado a glória no Real Madrid, onde chegou à seleção espanhola e conquistou cinco Ligas dos Campeões, a carreira de Isco entrou em acentuado declínio nos anos seguintes, até o clube de Sevilha lhe ter dado uma mão para regressar ao mais alto nível.

A qualificação para a Champions foi o ponto mais alto no Benito Villamarín e Isco não conteve as lágrimas, ao ponto de ter sido consolado pelo ex-Sporting Hector Bellerín.

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