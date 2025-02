Jude Bellingham foi expulso com cartão vermelho direto depois de se ter dirigido ao árbitro, no decorrer do embate entre o Osasuna e o Real Madrid, relativo à 24.ª jornada da liga espanhola.

Foi já sobre o minuto 40, já perto do intervalo, numa altura em que o Real Madrid vencia por 1-0. Depois de um lance ataque dos merengues, o internacional inglês vem a recuar no campo e dirige-se ao árbitro Munuera Montero, que estava a falar com Modric.

O árbitro não terá gostado do que ouviu, uma vez que levou o apito à boca e sacou do cartão vermelho, para surpresa dos jogadores do Real Madrid que, de imediato cercaram o árbitro.

O árbitro isolou depois o capitão Modric e terá explicado os motivos da sua decisão que deixou os merengues reduzidos a dez.

O que terá dito Belligham?

Veja as imagens: