A Itália está a medir forças com a Bósnia-Herzegovina no play-off para o Mundial 2026. Amar Dedic, defesa do Benfica, começou de início do lado dos bósnios. Porém, o grande destaque do encontro aconteceu fora das quatro linhas.

Na entrada das equipas, o ambiente no estádio estava quentinho. Ainda assim, foi possível «incendiar» um pouco mais os ânimos. Num prédio ao lado do estádio, vários adeptos utilizaram pirotecnia nas janelas das próprias casas.

De fora, o prédio em questão parecia que estava a arder. Veja estas imagens surreais: