Santo André e São Caetano voltaram a defrontar-se pela primeira vez em dez anos no Canindé, em jogo da terceira jornada do Campeonato Paulista, mas o jogo terminou com um dececionante nulo, com uma bola na trave para cada lado e um par de lances de má memória.

Foi o caso de um pontapé de canto marcado por Minho, jogador do São Caetano, em que a bola saiu pela lateral mais próxima.

Parece absurdo, mas aconteceu. Veja as imagens.