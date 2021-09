Na história há vários jogos que ficaram decididos pela decisão de moeda ao ar. O problema é que nenhum deles poderia ser resolvido se o árbitro se esquecesse da moeda.



Este fim de semana, o árbitro do jogo Krylia Sovetov e o Rostov, da Liga russa, esqueceu-se da moeda para fazer o sorteio antes do apito inicial. Dessa forma, os capitães das duas equipas resolveram o problema através do jogo «Pedra, papel ou tesoura».



Ora veja: