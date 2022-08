Oscar «Tacuara» Cardozo, antigo avançado do Benfica, continua a marcar golos e, aos 39 anos, passou a ser o maior goleador do Paraguai, com 372 golos em mais de oitocentos jogos oficiais.

Um golo histórico ao melhor estilo de Tacuara: cruzamento da direita, boa elevação da área e cabeçada certeira. Um golo marcado já perto do final e que valeu o empate do Libertad diante do Guarani (2-2).

Com este golo, Oscar Cardozo superou o homónimo José Saturnino Cardozo e passou a ser o jogador paraguaio com mais golos na carreira.

No Benfica, onde jogou entre 2007e 2014, Cardozo marcou 172 golos e passou a ser o maior goleador estrangeiro da história do clube.