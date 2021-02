Yoon Bit-garam protagonizou um momento que podia perfeitamente ter entrado na história dos mundiais de clubes.

O avançado sul-coreano do Ulsan Hyundai apontou um golo fantástico: receção com o peito de costas para a baliza e remate acrobático sem deixar cair. Um momento fabuloso mas que de nada valeu: estava fora de jogo e a magra vantagem de 2-1 dos mexicanos do Tigres prevaleceu.

Veja o momento: