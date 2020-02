A ânsia de agarrar o colega que marcou o golo era tanta que Dani Alves acabou arrastado. Sim, o internacional brasileiro tentou agarrar Brenner, autor do golo do São Paulo contra o Novorizontino.



O avançado marcou o tento do empate nos instantes finais e desatou a correr pelo relvado. O compatriota tentou abraçá-lo, segurou-lhe ao colete e por pouco não o rasgou.



Hilariante, ora veja: