O teletrabalho continua a originar situações insólitas. Desta vez a «vítima» foi Claudio Ranieri, treinador do Watford.



Durante a conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente Norwich, um jornalista estava a colocar uma questão ao treinador italiano via Zoom, mas foi interrompido pelo seu cão que começou a ladrar. Bem-disposto, Ranieri disparou: «O teu cão é adepto do Watford!»



Ora veja: