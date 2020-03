Os resultados do Vasco da Gama em 2020 têm gerado junto dos adeptos uma enorme onda de protestos.

Esta quinta-feira à noite, a equipa do Rio de Janeiro perdeu no São Januário para a Copa do Brasil por 1-0 com o Goiás e a insatisfação não foi apenas dirigida ao treinador Abel Braga e ao presidente Alexandre Campello.

No final do jogo, grupos de adeptos do Vasco (alegadamente pró e contra a direção) envolveram-se em confrontos ainda nas bancadas, situação que obrigou à intervençao da polícia, que teve de recorrer ao uso de gás pimenta e bombas de gás para conter os ânimos mais exaltados.

