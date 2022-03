O que era para ser apenas um jogo de futebol em Marrocos tornou-se num espetáculo deplorável.



Os adeptos do FAR Rabat envolveram-se em confrontos com a polícia e com os adeptos do MAS de Fès após o jogo entre as duas equipas, referente à Taça do Trono.



Assim que o encontro terminou, centenas de adeptos do FAR Rabat atravessaram o relvado para confrontarem os adeptos rivais. Pedras e cadeiras foram lançadas contra polícias e apoiantes do MAS de Fès que, temendo o pior, tentaram proteger-se no ponto mais alto da bancada onde estavam instalados.



Segundo as autoridades locais, citadas pela RMC Sport, 160 pessoas foram detidas, 103 membros da polícia ficaram feridos assim como 57 adeptos.

Veja como tudo aconteceu: