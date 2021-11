O Palmeiras de Abel Ferreira conquistou no sábado a segunda Taça Libertadores consecutiva, ao derrotar o Flamengo no prolongamento por 2-1.

Não tirando mérito ao treinador português, e se a conquista tivesse começado no discurso do capitão Felipe Melo antes do início da partida?

O momento que aconteceu no balneário foi partilhado nas redes sociais pela presidente do Palmeiras e mostra Felipe Melo num tom de paixão e raiva a motivar os companheiros com uma história bíblica.

Veja o momento arrepiante no balneário do Palmeiras: