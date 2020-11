Peter Crouch, antigo avançado inglês, que fez carreira em clubes como o Liverpool, Totttenham e Stoke City, revelou agora que Marcelo, internacional brasileiro do Real Madrid, foi um dos adversários que o mais irritou ao longo da carreira, particularmente num jogo da Liga dos Campeões de 2011.

Foi na primeira mão dos quartos de final da milionária, em que Crouch foi expulso aos 14 minutos, com um segundo cartão amarelo e o Real Madrid acabou por golear o Tottenham por 4-0.

«O primeiro amarelo foi justo. Foi uma entrada sobre o Sergio Ramos. Mas o segundo…não. O segundo foi culpa do Marcelo. Nem sequer lhe toquei, mas ele fez um voo incrível no ar. Depois rebolou no chão e assim que o árbitro me mostrou o segundo amarelo começou a saltar de alegria. Nunca me apeteceu tanto bater em alguém com força como no Marcelo dessa vez. Fui ingénuo», recorda o antigo jogador no decorrer de uma conversa no podcast «From the Horses Mouth».

A expulsão chegou quando o Real Madrid já vencia por 1-0. Adebayor tinha aberto o marcador logo aos 4 minutos. «Os balneários ficam mesmo por de baixo das bancadas com filas e filas de adeptos por cima. Estava no balneário com uma toalha na cabeça e pude ouvir os golos, uns atrás dos outros. Pensei que era tudo culpa minha», recordou ainda o antigo avançado.

