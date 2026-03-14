Mais um momento insólito do futebol mundial. Na 29.ª jornada da Liga belga, o Gent venceu (2-0) o Zulte Waregem. Porém, o momento do jogo ficou marcado por um beijo na bola que deu «azar» ao adversário.

No primeiro tempo, Max Dean – avançado formado no Leeds United – fez o primeiro do encontro. Ora, no segundo tempo, o Zulte Waregem teve uma oportunidade de ouro para empatar a partida. Porém, faltou... sorte.

Jeppe Erenbjerg assumiu a responsabilidade de bater o penálti contra o Gent. Mas, antes, Van der Heyden apareceu sorrateiramente e beijou a bola para dar «azar» ao adversário.

Pois bem, Jeppe Erenbjerg acabou mesmo por falhar da marca dos onze metros.

No segundo tempo, foi a vez do Gent de beneficiar de uma grande penalidade. Wilfried Kanga, desta vez sem azar, marcou a dilatou a vantagem no encontro (68m).

Com este triunfo (2-0), o Gent reforça a quinta posição com 42 pontos. O Zulte Waregem, por sua vez, está em lugares de descida – 13.º com 29 pontos.