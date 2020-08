De quando em vez, acontecem lances inexplicáveis nos relvados. Como o de Suárez com Chiellini no Mundial 2014. O uruguaio parece ter um seguidor na Roménia. Trata-se de George Miron, jogador do Steaua Bucareste.



O defesa caiu no relvado num lance com Mihai Radut do Astra Giurgiu e tentou morder-lhe... a perna. Como se tal não fosse suficiente, Miron levantou-se e colocou as mãos no pescoço do adversário, obrigando à intervenção dos restantes jogadores.



Ora veja: