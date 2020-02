Dele Alli foi protagonista de um momento infeliz. O médio do Tottenham decidiu publicar um vídeo em jeito de brincadeira sobre o coronavírus e acabou a ter que pedir desculpa.



O internacional inglês surgiu com uma máscara e filmou uma pessoa de origem asiática.



«Corona o quê! Ouçam com vídeo», escreveu na legenda do vídeo.



Rapidamente o vídeo divulgado nas redes sociais se tornou viral e Alli foi acusado de racismo, acabando por desculpar-se publicamente.