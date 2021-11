Depois de um caso na Argentina, agora chega-nos mais um caso de tiros em pleno jogo do Brasil. Aconteceu no Estádio Moacyrzão, no decorrer de um jogo entre o Serra Macaense e o Carapebus, da série B1 do campeonato de sub-20 carioca.

Faltavam pouco mais de quinze minutos para o final do jogo que estava interrompido com o guarda-redes do Carapebus a receber assistência. A equipa médica estava em campo quando se ouviram os primeiros disparos.

Os jogadores começam por ficar surpreendidos, mas depois com a repetição dos disparos procuram desde logo proteger-se. Até o guarda-redes que estava lesionado acaba por deixar o relvado a coxear, deixando a equipa médica para trás. Não é percetível a origem dos tiros, mas o estádio fica colado a uma favela de Macaé.

A verdade é que o jogo que ainda não tinha golos, não foi retomado. Os jogadores acabaram por refugiar-se nos balneários e só saíram de lá depois da chegada da Polícia Militar. Estava previsto um jogo de futebol feminino no mesmo recinto que acabou por ser suspenso por motivos de segurança.

Ao contrário do incidente na Argentina, que aconteceu na véspera, neste caso não há registo de feridos. «Estou aqui no clube há cinco anos, temos pessoas do clube que nasceram aqui e nunca tinham presenciado isso, é bem impactante, a gente fica muito triste, a gente fica imaginando as pessoas que vivem dentro desse cenário e o quanto deve ser sofredor», disse o diretor executivo do Serra Macaense, Marcelo Soares.

Veja as imagens: