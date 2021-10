A expulsão de José Mourinho no jogo da Roma com o Nápoles do último fim de semana continua a dar que falar.

E agora, a culpa é do próprio treinador português e do sentido de humor e fair-play que mostrou com um vídeo que fizeram dele da bancada depois de ser expulso.

Nas imagens vê-se Mourinho em desespero, enquanto tenta dar indicações à equipa, empoleirando-se num gradeamento.

Além do momento cómico por si só, a legenda que o treinador coloca no vídeo não é menos hilariante.

«Quando não tens bilhete e queres desesperadamente ver um grande jogo de futebol».