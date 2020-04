Os poucos traseuntes numa das ruas de Manhattan, em Nova Iorque, nem queriam acreditar no que os seus olhos estavam a ver. Um Porsche Gemballa Mirage GT, avaliado em 800 mil euros, surgiu a enorme velocidade, completamente descontrolado, despistou-se, ficou destruído e... tentou fugir do local do acidente.

Nas imagens gravadas pels câmaras de segurança é possível ver o Porsche a surgir a toda a velocidade numa rua completamente vazia e a embater numa carrinha branca que estava estacionada: o embate é tão violento que a carrinha dispara mais de 20 metros até terminar com as quatro rodas na ciclovia.

O mais estranho é que o condutor não se deteve: tentou fugir do local com o carro destruído e durante alguns metros ainda acelerou, mas o Porsche foi perdendo peças ao longo do caminho e acabou por parar mais à frente. Foi então que surgiu a polícia, que de imediato deteve o condutor, acusado de cinco crimes.

Ora o condutor é um tal de Benjamin Chen, um conhecido adepto de carros de luxo, de 33 anos, co-fundador do «Gold Rush Rally», um dos maiores encontros de proprietários de carros de luxo dos Estados Unidos. Segundo a imprensa, destruir bólides já não é novidade para Chen: já fez o mesmo com pelo menos mais um Porsche e dois MacLaren.