Ángel Di María vai estrear-se este sábado pelo Rosario Central, como titular, frente ao Godoy Cruz e a TNT Sports, que vai transmitir o jogo, mostra o experiente jogador nervoso antes de subir ao relvado onde foi recebido com uma tremenda ovação dos adeptos da casa.

As imagens mostram o antigo jogador do Benfica irrequieto, à entrada do túnel, junto aos novos companheiros. Um Di María com o chamado «nervoso miudinho» próprio das grandes estreias.

Assim que foi chamado, Di María arranca decidido e, como é habitual, benzeu-se antes de pisar o relvado e abrir os braços perante uma tremenda ovação dos adeptos da equipa da casa que esgotaram as bancadas do estádio que é conhecido como o «Gigante de Arroyito».

Com os adeptos todos de pé, Angelito não conseguiu disfarçar a emoção do momento, com dificuldade em conter as lágrimas e a encher os pulmões de ar que lhe ia faltando naquele momento, dezoito anos depois de ter deixado o clube.

Um momento tremendo como pode ver nas imagens abaixo: