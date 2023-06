O empate entre os argentinos do Estudiantes de la Plata e os brasileiros do Red Bull Bragantino (1-1), na Taça Sul-Americana, ficou marcado por uma acesa discussão entre dois adeptos que acabou com um deles dentro do fosso.

Uma discussão entre dois adeptos dos Estudiantes que começou ao intervalo do jogo, pouco depois da equipa brasileira ter-se adiantado no marcador. Um bate-boca que começou com um adepto empoleirado na bancada e outro sentado. Os ânimos aqueceram e o que estava sentado acabou por empurrar o outro que caiu de forma aparatosa, de cerca de quatro metros de altura.

O facto do fosso estar parcialmente com água acabou por amparar a queda da vítima que escapou sem grandes ferimentos, mas teve de ser resgatado por uma equipa de bombeiros, que lhe estendeu uma escada para sair do fosso que separa o relvado das bancadas.

Segundo conta o Diário Olé, o agressor, de 32 anos, acabou por ser detido pela polícia e pode vir agora a ser acusado de «tentativa de homicídio».

Veja o momento do incidente: