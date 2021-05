A manhã em Roterdão despertou violenta. Um grupo de adeptos radicais do Feyenoord envolveu-se em confrontos violentos com a polícia holandesa, junto do centro de treinos do clube de Roterdão.



O Feyenoord joga no domingo contra o rival Ajax e precisa dos três pontos para, pelo menos, tentar chegar ainda ao quarto lugar. Os adeptos, de acordo com o que escreve a imprensa holandesa, juntaram-se para apoiar e incentivar os atletas, mas desrespeitaram por completo as regras mais básicas de distanciamento social.



A polícia holandesa já esperava este comportamento, até por não ser virgem, e esperou pelos 'ultras' junto a uma zona de moradias. Os confrontos foram inevitáveis, depois da multidão não ter acatado a ordem de dispersão dada pelas forças de segurança.



O português João Carlos Teixeira é um dos jogadores do plantel do Feyenoord. Leva 19 jogos oficiais esta época, oito a titular.



VÍDEO: confrontos graves em Roterdão