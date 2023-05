Tenham cuidado, ele é perigoso! Marca golos, tem um talho e ainda canta.

Não rima, mas sim: falamos de Oscar “Tacuara” Cardozo. E de Melgarejo também.

Os dois antigos jogadores do Benfica contribuíram para o título do Libertad no torneio Apertura do Paraguai. E se dentro do campo o contributo de ambos foi grande, o mesmo se pode dizer do momento das celebrações.

Cardozo e Melgarejo subiram ao palco e cantaram junto da banda, num momento partilhado nas redes sociais que pode ver no vídeo associado a este artigo.