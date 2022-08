Douglas Luiz marcou um golaço para mais tarde recordar na goleada do Aston Villa em casa do Bolton, numa partida referente aos 32 avos de final da Taça da Liga inglesa.



À passagem do minuto 35, o internacional brasileiro marcou um golo olímpico que permitiu aos «villans» igualarem o marcador. A bola saiu do pé direito do médio e fez um curva perfeita, sobrevoando o guarda-redes da equipa que milita na League One, terceiro escalão do futebol inglês.

O conjunto de Birmingham acabou por vencer por 4-1. Além de Douglas Luiz, marcaram também Ings, Digne e Bailey. Veja o golaço do brasileiro: