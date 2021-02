Royston Drenthe, jogador holandês que chegou a representar o Real Madrid há mais de uma década e chegou a ser apontado, por exemplo, a Benfica e Sporting, passou ao lado de uma carreira brilhante.

Depois de ter atingido o ponto alto da carreira entre os 20 e os 23 anos no gigante espanhol, entrou cedo na curva descendente de um percurso que o levou ao desemprego e até a tentar a sorte do rap.

Chegou a estar dois anos sem jogar e no mês passado protagonizou uma das transferências mais surpreendentes do defenso, ao assinar pelo Racing Murcia, equipa do quarto escalão de Espanha. Mais do que isso, deu que falar por apresentar uma forma física pouco recomendável para a prática deste desporto.

Certo é que Drenthe mostrou que, aos 33 anos, ainda não esqueceu alguma da arte que fez dele um dos mais promissores futebolistas holandeses da sua geração e neste domingo, precisamente um mês depois da aparesentação, estreou-se a marcar pela nova equipa com um belo golo: um remate de primeira sem deixar cair a bola após um livre lateral.

Ora veja: