Em isolamento face à pandemia de Covid-19, o Zenit enviou um drone até à casa de Malcom para lhe entregar o prémio de jogador do mês de março.



Esta foi a forma original do campeão russo de entregar a distinção ao avançado brasileiro, respeitando as normas de distanciamento social.



«Queria agradecer a todos os adeptos do Zenit que votaram em mim. Estou muito feliz mesmo, obrigado por tudo. Fiquem em casa», disse o jogador que pertence aos quadros do Barcelona.





Ora veja: