Bruno Fernandes falhou uma grande penalidade - atirou para a bancada - no período de descontos do jogo entre o Man. United e o Aston Villa, em Old Trafford. O médio assumiu a marcação do pontapé de penálti, como é habitual na equipa dos red devils, com Ronaldo a assistir da entrada da área.



Ora, as imagens televisivas parecem mostrar o guarda-redes dos «villans», Emiliano Martínez, a desafiar Cristiano Ronaldo que poderia dar o empate aos diabos vermelhos.



Imediatamente após o remate de Bruno Fernandes ter acabado numa das bancadas do Teatro dos Sonhos, o internacional argentino celebrou virado para os adeptos do United que estavam atrás da baliza.