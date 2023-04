Endrick, uma das maiores promessas do futebol brasileiro, surpreendeu numa entrevista ao canal de desporto TNT Sports, ao pedir a André Henning, um dos mais mediáticos narradores de futebol do Brasil, para que simulasse o relato do golo de Cristiano Ronaldo à Juventus, o mediático pontapé de bicicleta em Turim, quando o internacional português ainda representava o Real Madrid.

«Comemorei muito esse golo», comentou o jovem avançado de 16 anos que joga no Palmeiras de Abel Ferreira.

Henning correspondeu, relatou o golo de Cristiano Ronaldo e, depois, repetiu a dose, trocando o nome do jogador português por Endrick.

Ora veja o resultado: