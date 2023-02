Dos EUA chega-nos neste fim de semana um lance absolutamente insólito que aconteceu no jogo entre o Austin FC e o St. Louis, da MLS C.

Com a equipa da casa em vantagem por 2-1, Kipp Keller teve um momento de desconcentração total, passou a bola para um adversário que estava na área e ficou de mãos na cabeça a lamentar-se pelo golo que a sua equipa sofreu.

Mas no meio do ridículo da situação, há uma atenuante que pode ajudar a justificar o lapso do defesa norte-americano do Austin.

É que o jogador a quem Keller passou a bola era Jared Stroud que na época passada era companheiro de equipa do defesa no Austin.

Ou seja, Keller viu uma cara conhecida e só depois se terá lembrado que Stroud era agora do «inimigo».

Em compensação, o médio que aproveitou o brinde não celebrou o golo que esteve na origem da reviravolta num jogo em que os visitantes acabariam por vencer por 3-2.

Veja o momento inacreditável: