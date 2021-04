Além das vítimas mortais, a pandemia da covid-19 continua a proporcionar situações insólitas um pouco por todo o mundo e o futebol não foge à regra.

O último exemplo chega do Equador, onde o jogo entre o Barcelona e o Aucas terminou aos 17 minutos.

Mas a história começa bem antes do apito inicial. Atingida por um surto de covid, a equipa do Aucas teve de se apresentar a jogo apenas com sete jogadores, o limite mínimo para que uma partida de futebol, se realize.

E desses sete atletas que iniciaram a partida, um deles era o guarda-redes Johan Lara, que teve de jogar infiltrado devido a uma fratura na mão que o deveria manter afastado dos relvados durante… 45 dias.

Ora, e seria precisamente Lara a ‘obrigar’ ao fim do jogo logo aos 18 minutos. Logo depois de ter sofrido o 2-0, o guarda-redes do Aucas ficou a queixar-se no relvado, informou o árbitro que não poderia continuar em campo, o que fez o juiz dar por terminada a partida por não haver um mínimo de sete jogadores para que a partida fosse reatada.

Perante esta situação, foi atribuída uma derrota por 3-0 ao Aucas, num campeonato onde, recorde-se, está o treinador português Renato Paiva, técnico do Independiente del Valle.

Veja o resumo de um dos jogos mais curtos de que há memória: