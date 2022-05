O Milan está a um curto passo de poder comemorar a conquista do scudetto em Itália depois de ter vencido a Atalanta por 2-0 no passado domingo, na penúltima jornada da Série A. Apesar de faltar ainda um ponto para a consagração, os rossoneri já não conseguem conter a festa e Zlatan Ibrahimovic, apesar dos seus 40 anos, é o mais efusivo, ao ponto de ter provocado danos no autocarro da equipa.

Um episódio caricato quando o Milan estava a caminho de San Siro para o jogo com a Atalanta. O Milan podia ter sido campeão já no domingo, caso o Inter não vencesse, como veio a acontecer, o Cagliari (3-1). Com essa perspetiva, os adeptos montaram uma calorosa guarda de honra ao autocarro que transportava os jogadores.

Lá dentro, Zlatan Ibrahimovic, apesar da sua larga experiência e dos muitos títulos que conquistou ao longo da carreira, foi o mais efusivo. O carismático avançado sueco colocou-se mesmo à frente do autocarro, ao lado do condutor, com as duas mãos apoiadas no vidro da frente e ia acompanhando o ritmo dos cânticos dos adeptos. O entusiasmo do sueco foi tal que o vidro acabou por rachar, como pode ver no vídeo abaixo.