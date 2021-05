O modesto São Bento não está a ter vida fácil no campeonato estadual paulista. A equipa de Sorocaba, cidade do interior do estado de São Paulo, não venceu nenhum dos dez jogos realizados e, a julgar pelo que lhe trazemos, dificilmente abandonará a maré de azar.

No jogo desta segunda-feira à noite diante do Botafogo-SP, equipa que é treinada pelo ex-Benfica e FC Porto Argel, o São Bento foi derrotado por 2-0. Até aí tudo bem, não fosse a particularidade, ou a raridade, de ter feito dois autogolos.

Gabriel Inocêncio introduziu a bola na própria baliza com uma finalização infeliz de cabeça e depois, na segunda parte, Bruno Leonardo fez o mesmo, mas com a culpa a pertencer exclusivamente ao guarda-redes Luiz Daniel.

Incrível: